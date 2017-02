Musikzimmer zu mieten

Berlin: Bezirkszentrlbibliothek Mark Twain |

Marzahn.

Wer einen Raum zum Musizieren benötigt, kann sich ab sofort an den Förderverein der Mark-Twain-Bibliothek wenden. Er vermietet einen Raum über der Musikbibliothek, Marzahner Promenade 52-54. Die Ausstattung besteht aus einem Klavier, einem Notenständer und einer Musikanlage. Der Förderverein ließ den Raum mit Unterstützung der Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor renovieren. Er will die Einnahmen nutzen, um das Klavier regelmäßig stimmen zu lassen. Die Nutzung kostet einen Euro je Stunde, ermäßigt 50 Cent (Schüler, Studenten, Auszubildende und Inhaber eines Berlin-Passes). Terminreservierungen sind während der Öffnungszeiten der Bibliothek (Mo, Di, Do, Fr 9-19.30, Mi 14-19.30, Sa 10-14 Uhr) möglich.