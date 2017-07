Projektchor probt Ostrock-Hits

Berlin: Freizeitforum Marzahn |

Wer Lust hat, Lieder wie „Alt wie ein Baum“ oder „Über sieben Brücken“ mit anderen gemeinsam zu singen, kann beim Projekt des Gemischten Chors der Berliner Polizei mitmachen. In dem Projekt steht Ostrock unter anderem von Puhdys oder Karat auf dem Programm. Die erste Probe findet am Mittwoch, 9. August, von 17.30 bis 19 Uhr im Freizeitforum, Marzahner Promenade 55, statt. Mehr Informationen auf projektchor-lebenszeit.de . Anmeldung per E-Mail erbeten an anmeldung@projektchor-lebenszeit.de