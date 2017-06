Schlager-Nonstop mit „Siggi“ Trzoß

Berlin: Kino Babylon |

Mitte.

Am Sonntag, 2. Juli, 14 bis 19 Uhr, feiert Moderator, Buchautor und Sänger Siegfried Trzoß (73) ein großes Jubiläum. Zum 600. Mal geht sein „Kofferradio“ auf Sendung. Dieses Mal im Traditionskino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Am 26. August 2002 hatte das „Kofferradio“ mit Hits und Raritäten aus dem Osten Premiere. 15 Jahre später begrüßt „Siggi“ begrüßt zu seiner Schlager-Show bekannte Gesichter des DDR-Schlagers unter anderem Angelika Mann, Julia Axen, Dagmar Frederic und Maja Catrin Fritsche. Karten zu 20 Euro gibt es nur im Vorverkauf an der Kinokasse vom Babylon täglich ab 17 Uhr oder auf www.babylonberlin.de