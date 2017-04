Marzahn-Hellersdorf.

Der Heimatverein lädt am Sonnabend, 17. Juni, zu einer Tagesfahrt nach Neuruppin ein. Auf dem Programm steht eine Stadtrundfahrt und Führungen zu Fuß durch Teile der Fontane-Stadt. Im Anschluss an ein Mittagessen gibt es einen Vortrag über die Neuruppiner Bilderbogen. Die illustrierten Geschichten waren im 19. Jahrhundert weit verbreitet, in Deutschland die Bilderbogen aus Neuruppin besonders berühmt. Danach ist Zeit zum individuellen Besuch des Stadtmuseums. Die Teilname an der Tagesfahrt kostet 30 Euro. Mitglieder des Heimatvereins zahlen 20 Euro. Anmeldung unter

54 37 69 97 oder per E-Mail an webmaster@heimatverein-marzahn.de