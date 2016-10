Marzahn.

Toni Krahl, Sänger der Band „City“, ist am Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr zu Gast im Freizeitforum Marzahn, Marzahner Promenade 55. Im Arndt-Bause-Saal stellt er in einer musikalischen Lesung seine Autobiografie vor. Eintrittskarten kosten 15 Euro und können per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de bestellt werden.