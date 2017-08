Der öffentliche Grillplatz im Eichepark ist kein Erfolgsmodell

Marzahn-Hellersdorf. Das Bezirksamt hat mit seinem ersten öffentlichen Grillplatz schlechte Erfahrungen gemacht. Es wird wohl keinen zweiten einrichten und ob der eine erhalten bleibt, ist fraglich.

Auf Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gibt es seit September 2014 einen Grillplatz am Kletterfelsen im Eichepark. Das Grünflächenamt hatte einen Grill aufgestellt und einen Tisch, einen Teil der Fläche war gepflastert, Papierkörbe und eine mobile Toilette waren aufgestellt worden. Der Aufwand hielt sich in Grenzen und das Bezirksamt schien zunächst gewillt, weitere Grillplätze schaffen zu können.Ein Jahr später, in der Grillsaison 2015 begannen jedoch die Probleme. Die mobile Toilette wurde acht Mal umgeworfen. Der schwere, verankerte Grill wurde versucht zu stehlen. Dennoch verbesserte das Grünflächenamt den Aufstieg zum auf einer kleinen Anhöhe gelegenen Grillplatz und richtete eine Fläche für die mobile Toilette neu her.Anfang August lag der Grillplatz, wie zu erwarten, an einem Wochentag verlassen da. Nur ein paar Spaziergänger waren zu sehen. Der Müll war zum großen Teil aus dem Müllbehälter herausgerissen, was auch Krähen verursacht haben könnten. Auf dem Boden war durchgeglühte Grillkohle verstreut. Neben dem Grillplatz zog ein angekohlter Ast die Aufmerksamkeit auf sich. „Das Totholz wird aus dem Eichepark geholt und dann gibt es hier große Lagerfeuer“, erklärt ein Laubenpieper von einer benachbarten Kleingartenanlage.„Hier ist an Wochenenden allerhand los: Lagerfeuer, Alkohol und eine Menge Lärm“, erzählt ein Anwohner. Zu Zwischenfällen kam es ihn jüngster Zeit öfter, auch zu Vandalismus. Der Schaden wird gerade ermittelt. „Es deutet sich an, dass der Aufwand, den Platz in Ordnung zu halten, sehr hoch ist“, sagt Ordnungsstadtrat Johannes Martin (CDU). Zudem werde trotz des öffentlichen Grillplatzes in den Grünflächen des Bezirks illegal gegrillt.Forderungen nach öffentlichen Grillplätzen werden immer mal wieder erhoben. Zuletzt stellte die AfD-Fraktion im April einen Antrag. Nachdem der Leiter des Grünflächenamtes im Umweltausschuss über Probleme mit dem Müll auf dem Grillplatz im Eichepark berichtet hatte, zog die Fraktion den Antrag wieder zurück.