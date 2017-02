Rosen für Clara zum Frauentag

Marzahn.

Das Frauen-Netz Marzahn-Hellersdorf will mit Frauen aus dem Bezirk am Mittwoch, 8. März, am Clara-Zetkin-Denkmal den Internationalen Frauentag mit „Rosen für Clara“ begehen. Die Traditionsveranstaltung beginnt um 13 Uhr am Clara-Zetkin-Denkmal im Clara-Zetkin-Park Park zwischen Flämingstraße, Niemegker Straße und Wittenberger Straße. Die Teilnehmerinnen wollen Rosen zu Füßen des Denkmals für die Vorkämpferin der Frauenrechte niederlegen. Wer Lust hat, in einem kurzen Redebeitrag (nicht länger als zehn Minuten) zum Ausdruck zu bringen, was sie in der heutigen Zeit bewegt, meldet sich unter

998 93 09 und per E-Mail an renate.goldhahn@gmbh-kiekin.de