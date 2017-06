Wahlhelfer weiter gesucht

Marzahn-Hellersdorf.

Das Bezirkswahlamt sucht weitere Helfer für die Bundestagswahl am 24. September. Besonders gebraucht werden noch Freiwillige, die als Wahlvorsteher oder Schriftführer eingesetzt werden können. Die Arbeit in einem Wahlvorstand ist ein Ehrenamt, für dessen Ausübung ein Erfrischungsgeld gezahlt wird. Bei einem Einsatz in einem Wahllokal beträgt dies 50 Euro, in einem Briefwahllokal 35 Euro. Im Bezirk wird es zur diesjährigen Bundestagswahl 114 Wahllokale und 69 Briefwahllokale geben. Mehr Infos auf www.wahlen-berlin.de , beim Bezirkswahlamt unter

902 93 40 78 oder per E-Mail an Wahlhelfer@ba-mh.berlin.de