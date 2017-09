Wahlsalat für junge Wähler

Berlin: Haus der Begegnung M3 |

Marzahn-Hellersdorf.

Am Freitag, 15. September, können Kinder und Jugendliche bei den U 18-Wahlen ihre Kandidaten zu den Bundestagswahlen 2017 bestimmen. Wie bei den Erwachsenen gibt es Wahlzettel und Wahlurnen und eine Wahlparty ab 18 Uhr im Haus der Begegnung M3 in der Mehrower Allee 3. Die Wahllokale befinden sich in Schulen und Jugendclubs. Eine Liste der Wahlbüros in Marzahn-Hellersdorf findet man auf http://asurl.de/13ie. Wer sich vorab über Kandidaten und Parteiprogramme informieren will, der kann das Informations- und Beteiligungsportal für Jugendliche jup! Berlin. Unter dem Motto "Wahlsalat 2017" werden in Videos Kandidaten vorgestellt, Parteiprogramme erläutert und Wahlslogans erklärt. Eine Entscheidungshilfe ist auch der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung.