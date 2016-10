Berlin: Jugendzentrum Betonia |

Marzahn.

Das Jugendzentrum Betonia bietet Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung zum Jugendleiter an. Sie findet in den Herbstferien von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Oktober, im Feriendorf „Insel der Kormorane“ am Kleinpritzer See in Mecklenburg statt. Bereits Grundschüler ab der fünften Klasse können daran teilnehmen. Wer bereits 16 Jahre alt ist, kann die klassische Ausbildung zum Jugendleiter absolvieren. Neben den Seminaren gibt es ein buntes Programm aber auch Einsätze zur Pflege des Feriendorfs. Anmeldeschluss ist Montag, 17. Oktober. Mehr Infos und Anmeldung im Jugendzentrum Betonia, Wittenberger Straße 78, unter

932 60 67 und per E-Mail an info@jugendzentrum-betonia.de