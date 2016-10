Handarbeit im Stadtteilzentrum

Berlin: Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte |

Marzahn. Das Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, Marzahner Promenade 38, veranstaltet in seinem Nähcafé am 28. Oktober von 10 bis 12 Uhr einen Workshop zum Nähen von Weihnachtsdekorationen. Dieser wechselt sich an den folgenden Freitagen alle zwei Wochen mit Workshops zur Patchworkarbeiten ab. Montags und dienstags von 10 bis 16.30 Uhr wird genäht. Jeden Dienstag kommt auch noch Stricken hinzu. Das Nähen an jedem Donnerstag von 10 bis 18 Uhr wird durch Häkeln von 10 bis 12 Uhr und Nähen nach Schnittmustern von 14 bis 17 Uhr ergänzt. Kontakt unter 93 02 38 15 und per E-Mail an msd@volkssolidaritaet.de. hari