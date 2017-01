Jugendtreff an der Fichtelbergstraße überraschend geschlossen

Marzahn. Der Jugendtreff an der Fichtelbergstraße ist seit Anfang Januar überraschend geschlossen. Die Verhandlungen des Bezirksamtes und dem Polizeisportverein Olympia (PSV) über einen Nutzungsvertrag sind gescheitert. Bis zum Sommer soll ein neuer Betreiber gefunden sein.

Der PSV sollte neuer Träger der Einrichtung werden und die Verantwortung für das Gebäude vom bisherigen Träger, der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit (GSJ) übernehmen. Der Sportverein war bislang nur „Untermieter“ im Treff und machte zusätzliche Sportangebote für Kinder und Jugendliche.Schon 2015 erkannte die GSJ, dass sie zwei Personalstellen und die Kosten für den Unterhalt des Gebäudes allein nicht mehr zu schultern konnte. Gemeinsam mit dem Bezirksamt wurde im PSV ein Partner gefunden. Mit diesem zusammen sollte das Haus als Jugendfreizeiteinrichtung fortgeführt werden. Der PSV gab auch die Zusage, die Trägerschaft für das gesamte Haus zu übernehmen.Diese Zusage zog der Verein kurz vor Weihnachten auf einer Vorstandssitzung überraschend zurück. Die Unterschrift unter die fertige Nutzungsvereinbarung mit dem Bezirksamt wurde verweigert. „Der Sportverein ist aus finanzieller und personeller Sicht leider nicht in der Lage ist, dieses Projekt zu bewältigen“, sagt Mirko Fischer vom PSV. Zudem stellte der PSV seine Sportangebote ein.Diese Angebote werden im Kiez schmerzlich vermisst. Mit Bekanntwerden der Schließung des Hauses gab es Proteste im Wohngebiet. „Das, was der PSV anbot, war für Kinder und Eltern attraktiv“, sagt Antje Fischer. Die Mutter startete auf dem Internetportal www.change.org die Unterschriftensammlung für eine Petition. Darin fordert sie zusammen mit anderen Eltern, dass der PSV das Haus zu günstigeren Bedingungen vom Bezirk erhält und seine Angebote fortführen kann.Thomas Martens von der GSJ verspricht, dass die präventive Jugendarbeit im Sport-Jugendklub an der Franz-Stenzer-Straße fortgesetzt wird. Anfang Februar soll es dort weitergehen.Das Bezirksamt will das den Jugendtreff im Sommer mit einem neuen Träger wiedereröffnen. „Hierzu wird es eine Ausschreibung geben“, erklärt Jugendstadtrat Gordon Lemm (SPD).