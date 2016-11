Kaulsdorf.

Noch bis Mittwoch, 23. November, können sich Standbetreiber für den Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt melden. Der 20. Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend, 3. Dezember, auf dem Gelände der Firma Schilkin und rund um den alten Dorfkern statt. Einige Höfe werden wieder festlich geschmückt sein und ihre Türen für Besucher geöffnet. Die Standmiete beträgt 25 Euro. Anmeldung per E-Mail an kontakt@vitabelle-fitness.de