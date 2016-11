Maßnahmen verschärft

Marzahn-Hellersdorf.

Der Amtstierarzt hat die Maßnahmen zum Schutz vor der Vogelgrippe verschärft. Der gesamte Bezirk, nicht nur ein großer Teil, wurde zum sogenannten Beobachtungsgebiet erklärt. Vogelhalter und -züchter dürfen ihre Tiere auf unbefristete Zeit nicht aus Marzahn-Hellersdorf herausbringen. Auch Wildvögel dürfen auf unbestimmte Zeit nicht ausgewildert und ohne behördliche Genehmigung geschossen werden. Vögel müssen in ganz Berlin in Stallungen oder zumindest unter Schutzdächern gehalten werden. Die schärferen Maßnahmen werden mit weiteren an der Vogelgrippe verendeten Schwänen und Möwen begründet. Mehr Infos unter www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf . hari