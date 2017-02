Modellbahnen im Kulturgut

Berlin: Kulturgut Marzahn |

Marzahn.

Am Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. Februar, laden die Agrarbörse Deutschland Ost und der Verein Furka-Bergstrecke, Sektion Berlin-Brandenburg, zur 23. Modellbahnausstellung ein. Im Kulturgut Marzahn, Alt-Marzahn 23, können Fans der Schweizer Berg-Eisenbahn Strecken mit Eisenbahnen in der Schweiz, Süd-Tirol und Spezialbahnen bestaunen. An einer Modellbahn können sich Kinder selbst als Lokführer und Rangierer betätigen. Die Ausstellung ist am Sonnabend, 25. Februar, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt für Erwachsene vier Euro, für Kinder zwei Euro und Familien neun Euro.