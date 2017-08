Auf Kieztour mit dem Rad

Marzahn.

Die nächste ADFC-Kieztour startet am Sonntag, 27. August, um 14 Uhr auf dem Helene-Weigel-Platz. Sie führt auf 20 bis 25 Kilometern Streckenlänge in gemütlichem, familienfreundlichem Tempo durch den Bezirk. Neben dem Spaß am gemeinsamen Radfahren vermittelt sie neue Eindrücke und zeigt attraktive Wege, um mit dem Fahrrad alltägliche Ziele zu erreichen oder um kleine Ausflüge zu machen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt ist das alte Rathaus Marzahn, Helene-Weigel-Platz 8. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Infos auf www.kieztouren.radundtouren.de