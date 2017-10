Ausstellung zum Minijob

Berlin: Jobcenter Marzahn |

Marzahn.

Die Ausstellung „Minijob? Da geht noch mehr!“ ist von Montag bis Freitag, 16. bis 20. Oktober, im Job-Café des Jobcenters, Rhinstraße 88, zu besichtigen. Die Wanderausstellung der Bundesagentur für Arbeit informiert über die rechtliche Situation von Menschen, die in Minijobs arbeiten, und klärt über die in Unternehmen tatsächlich anfallenden Kosten für diese Beschäftigungsverhältnisse auf. Zugleich soll sie den Dialog mit Beschäftigten und Arbeitgebern anregen, gemeinsame Wege in eine existenzsichernde Arbeit zu finden. Die Ausstellung im Erdgeschoss des Jobcenters ist täglich von 8 bis 16 Uhr zu besichtigen.