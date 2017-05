Ehrenamt kennenlernen

Berlin: Jugendekulturzentrum Die Kinke |

Marzahn-Hellersdorf.

Jugendliche mit Interesse an einem Ehrenamt können sich bis zum 15. Juli für die Teilnahme am Puls-Camp melden. Es findet vom 20. bis 27. August statt. Die Jugendlichen übernachten gemeinsam im Jugendklub „Die Klinke“ und nehmen dort an Workshops zur ehrenamtlichen Arbeit teil. Außerdem lernen sie Freiwilligenarbeit in Flüchtlingsunterkünften, einem Obdachlosencafé oder in der Seniorenbetreuung kennen. Die Teilnehmer sollen mindestens 14 und höchstens 25 Jahre alt sein. Die Teilnahme kostet zehn Euro inklusive Verpflegung und Übernachtung. Anmeldungen erbeten auf www.berlin.pulscamp.de