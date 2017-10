Marzahn.

Kinderkrankheiten sind das Schwerpunktthema beim Erste-Hilfe-Kurs am Kind im Familiencafé des DRK-Nachbarschaftszentrums, Sella-Hasse-Straße 21, am Montag, 23. Oktober, von 12.30 bis 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro. Anmeldung per E-Mail an ausbildung@drk-berlin-nordost.de . Kontakt unter992 73 97 13.