Erste-Hilfe-Rallye

Berlin: Familiengarten | Marzahn. Am 9. September gibt es anläßlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages im Familiengarten des Deutschen Roten Kreuzes in der Sella-Hasse-Straße 19/21 eine Erste-Hilfe-Rallye. Von 14 bis 18 Uhr lernen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, was sie im Notfall tun müssen. An sechs Stationen können sie ihr Wissen testen und erweitern und erfahren auch, was der BeeGee-Klassiker „Stayin‘ Alive“ mit Leben retten zu tun hat. Dazu gibt es einen Infostand und einen Kuchenbasar. Ganz Mutige können sich „Wunden schminken“ lassen. ReF

Gefällt mir