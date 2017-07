Ferienprogramm gegen Langeweile

Marzahn-Hellersdorf. Der Bezirk bietet auch in diesem Jahr Kindern einen bunten und spannenden Feriensommer. Bei Hunderten größeren und kleineren Veranstaltung und Ausflügen können Kinder die Sommerferien in vollen Zügen genießen.

933 94 66. Das komplette Programm des Feriensommers findet man auf bfk-mahell.info . Mehr Informationen gibt es auch beim Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro unter933 94 66.

Das Bündnis für Kinder besteht aus Mitarbeitern des Bezirksamtes, dem Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro des Humanistischen Verbandes sowie Mitarbeitern von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit. Diese sammelten in den zurückliegenden Monaten die Angebote von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und freien Trägern sowie Spenden von Unternehmen ein, um den Feriensommer zu ermöglichen.Das Angebot umfasst mehrere Hundert Veranstaltungen, vom Bastelnachmittag in einer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung bis zum Sport oder auch Ferienreisen. Die Teilnahme ist weitestgehend kostenfrei oder aber deutlich günstiger als üblich.Wie zum Beispiel zum Auftakt des Feriensommer am Donnerstag, 20. Juli. Im Kino Le Prom, Märkische Allee 176, wird der dritte Teils des Animationsfilms „Ich – einfach unverbesserlich“ gezeigt. Die Feriensommer-Kinder aus dem Bezirk bezahlen nur rund die Hälfte des üblichen Eintritts, drei Euro. Einlass ist ab 8.45 Uhr. Der Film beginnt um 9.30 Uhr.Gelegenheit für die Kinder, den Beginn der Ferien zu feiern, gibt es schon am Tag zuvor, am Mittwoch, 19. Juli, von 15 bis 19 Uhr bei einem "Wasserfest" auf dem Barnimplatz. Der nächstfolgende Höhepunkt des Feriensommers ist am 28. Juli von 9 bis 13 Uhr ein Tag mit der Polizei in der Jugendverkehrsschule, Erich-Kästner-Straße 100. Das sind nur drei von insgesamt zwölf größeren, zentralen Veranstaltungen, die vom Bündnis für Kinder im ganzen Bezirk beworben werden.