Immer noch Spender gesucht

Marzahn.

Das Benefizkonzert in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten zugunsten des gehörlosen Samir (5) aus Afghanistan hat einen Erlös von rund 1500 Euro erbracht. Der Fünfjährige lebt mit seiner Mutter und Geschwistern in Afghanistan. Der Vater musste nach Deutschland flüchten, weil er von den Taliban bedroht wurde. Hier lernte er das Marzahner Ehepaar Bärbel und Ulrich Uffrecht kennen, die ihn beim Sammeln von Spenden für seinen Sohn unter anderem mit dem Benefizkonzert unterstützen. Mit den Einnahmen des Konzertes hat sich die Spendensumme auf rund 10 000 Euro erhöht. Die geplante Operation in Pakistan kostet aber 20 000 Euro. Weitere Spender können sich unter

54 80 02 91 melden.