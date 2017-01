Neue Musikkrabbelgruppe im DRK-Nachbarschaftszentrum

Berlin: DRK-Familienzentrum |

Gemeinsames Singen, Bewegen, Schwingen, Lauschen der Stimme und Spielen mit Klängen ist in dieser Lebensphase Eures Kindes Nahrung für Körper, Seele und Geist. Lasst Euch von sinnlichen Momenten mit Eurem Kind verzaubern.



Kostenfreie Schnupperstunde

am Mittwoch, 25. Januar 2017

KlangKäfer (9-12 Monate) 09:15 – 10:00 Uhr

KlangMäuse (1-2 Jahre) 10:15 – 11:00 Uhr

Der Kurs startet anschließend am 8. Februar und läuft über 8 Kurseinheiten bis zum 29. März 2017! Die Kursgebühr beträgt insgesamt 20,- € pro Kind





Wo? DRK-Kinder-, Jugend- und Familienzentrum DRehKreuz

Sportraum Tagesgruppe, 1. OG

Sella-Hasse-Str. 19/21

12687 Berlin



Anmeldung: Simone Schüppler

Tel.: 0176-2005 7127

info@studiosimboo.de



Kombiniert den Kurs auch gerne mit dem Familienfrühstück von 9.00-12.00Uhr im Familiencafé!