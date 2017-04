Radtour zum Sattelfest

Marzahn.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt ein zu einer Radtour am Sonntag, 30. April, zum 13. Sattelfest nach Altlandsberg. Zunächst radelt die Gruppe in gemütlichem Tempo auf ruhigen Wegen ab S-Bahnhof Springpfuhl über Ahrensfelde, Eiche und Mehrow nach Blumberg. Im Blumberger Lenné-Park wird eine Pause eingelegt. Anschließend geht es auf einem festen Feldweg weiter über Trappenfelde nach Altlandsberg. Das Sattelfest findet auf dem Marktplatz statt. Dort gibt es touristische Informationen und Angebote rund ums Radfahren. Die Radtour beginnt um 11 Uhr am Ausgang Helene-Weigel-Platz am S-Bahnhof Springpfuhl und ist etwa 30 Kilometer lang. Die Rückfahrt ist gegen 16 Uhr vorgesehen. Kontakt zur ADFC-Stadtteilgruppe Berlin-Wuhletal gibt es unter

0157/36 85 09 92 und per E-Mail an wiobgu@web.de.