„Schließung kann nicht das letzte Wort sein“: Uwe Pöggel, Mitglied des Betriebsrates bei Hasse & Wrede über die Zukunft des Marzahner Betriebes

Marzahn. Die Knorr Bremse AG strukturiert den Konzern um. Die Tochter Power Tech soll von Tegel nach Marzahn ziehen und die Tochter Hasse & Wrede von Marzahn ins Ausland verlagert werden. Über die Folgen sprach Berliner Woche-Reporter Harald Ritter mit Uwe Pöggel, Mitglied des Betriebsrates bei Hasse & Wrede.

Gedämpft, aber kampfbereit. Wir haben das mit dem Autokorso von Tegel nach Marzahn und der anschließenden Kundgebung vor den Toren der Knorr Bremse AG an der Knorr-Bremse-Straße 4 im März gezeigt. Inzwischen laufen die Gespräche zwischen der Konzernführung und dem Betriebsrat.Die Geschäftsführung behauptet, dass der Standort von Hasse & Wrede in Marzahn auf lange Sicht im internationalen Geschäft nicht wirtschaftlich sei. Nach den Aufträgen, die in den Werkshallen auch in diesem Jahr abzuarbeiten sind, scheint das nicht zu stimmen. Wir wollen die Zahlen sehen und über Alternativen zur Schließung unseres Standortes sprechen.Unsere Produktion von Drehschwingungsdämpfern für Nutzfahrzeug- und Stationärmotoren soll ins tschechische Liberec sowie an Standorte in Amerika und Asien verlagert werden, weil dort die Löhne niedriger sind. Gleichzeitig schafft die Knorr Bremse AG in Marzahn Platz für die Power-Tech-Mitarbeiter aus Tegel und verlangt von denen längere Arbeitszeiten ohne mehr Lohn. Darum geht es.Wir sind rund 125 festangestellte und 25 Leiharbeiter, alle hoch spezialisiert. Selbst wenn die Wirtschaft boomt, findet keiner sofort wieder einen adäquaten Arbeitsplatz in Berlin. Die Hälfte der Mitarbeiter ist zwischen 40 und 60, hat Familie. Die meisten davon arbeiten schon seit Jahrzehnten für die Knorr Bremse. Drei Viertel sind Berliner und würden es auch gern bleiben.Dann muss wenigstens ein vernünftiger Sozialplan her. Die Kollegen sollen für ihre oft langjährige Betriebstreue angemessen belohnt und für den Verlust des Arbeitsplatzes entschädigt werden. Sie müssen eine Perspektive bekommen, ihre Familie weiter ernähren zu können und nicht in andre Bundesländer hinziehen zu müssen. Darüber sprechen wir mit der Geschäftsführung aber erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht.Ja. Das zeigt, dass unsere Anliegen auch von anderen verstanden werden und wir nicht allein stehen. Das macht Mut und hilft, solche schwierigen Gespräche mit einem großen Konzern mit Optimismus anzugehen.