Vietnamesen feiern Ankunft

Berlin: Jugendzentrum Betonia |

Marzahn. Der Verein „Reistrommel“ feiert am Sonnabend, 23. September, um 15 Uhr im Jugendzentrum Betonia, Wittenberger Straße 78, die Ankunft der ersten vietnamesischen Vertragsarbeiter in Marzahn vor 30 Jahren. Die vietnamesische Gemeinschaft ist heute fest verwurzelt vor allem in Marzahn-NordWest und nicht mehr aus dem Leben des Bezirks wegzudenken. Auf der Jubiläumsfeier gibt es eine Podiumsdiskussion, ein Erzählcafé, Fotos und Filme und ein Bühnenprogramm. Mehr Informationen unter 21 75 85 48. hari