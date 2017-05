Bäderbetriebe öffnen das Kinderbad Platsch nur eingeschränkt

Marzahn. Die Öffnungszeiten im Kinderbad Platsch sorgen in diesem Jahr erneut für Verstimmung. Von Mitte Juni bis Mitte Juli gibt es für Kinder nur an drei Tagen in der Woche Badespaß.

Die Freibadsaison beginnt beim Kinderbad Platsch im Bürgerpark in diesem Jahr am Sonnabend, 3. Juni. Dann ist das Kinderbad im Bürgerpark für zunächst etwas mehr als eine Woche während der Pfingstferien täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Ab Montag, 12. Juni, bis zum 16. Juli ist das Bad dann wieder von Montag bis Donnerstag geschlossen. Badespaß gibt es nur an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18.30 Uhr. Erst mit Beginn der Sommerferien öffnet das Platsch seine Tore erneut jeden Tag der Woche von morgens bis abends bis Anfang September."Wir wollen in den Sommermonaten wohnortnahe Möglichkeiten zur Erholung und zur Abkühlung. Das Sommerbad Platsch bietet dazu in unserem Bezirk die einzige Möglichkeit“, erklärt Konstanze Dobberke, sportpolitische Sprecherin der Fraktion der Linken in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Sie stellte in der BVV den Antrag, das Platsch auch von Mitte Juni bis Mitte Juli an mehr als drei Tagen zu öffnen. Der Antrag wurde im Mai auf der Sitzung der BVV beschlossen.„Wir haben in diesem Jahr ein geändertes Öffnungszeiten-Modell und handeln dabei orientiert an der Nachfrage“, erklärt Anne Benza-Madingou von der Pressestelle der Berliner Bäderbetriebe auf Nachfrage der Berliner Woche. Das Platsch starte früher als im vergangenen Jahr, insofern seien die Öffnungszeiten sogar erweitert. Im Frühsommer sei es aber nur an den Wochenenden auf, weil das für Schulkinder Sinn mache. Dafür sei es während der Sommerferien täglich geöffnet.