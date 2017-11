Fit bleiben im Seelgrabenpark

Marzahn.

Yogalehrerin Susanne Lutz lädt am Sonnabend, 11. November, von 10 bis 16 Uhr in den Seelgrabenpark ein. Auf dem Trimm-Dich-Parcours können Teilnehmer unter ihrer Anleitung die unterschiedlichsten Bewegungsangebote nutzen. Es gibt Landschaftsyoga, Walking, Joggen und Qi Gong. Das Angebot findet an den beiden folgenden Sonnabenden, 18. und 25. November, nochmals statt. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr an der Flämingstraße/Ecke Märkische Allee. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos auf www.lebensplan.com