Öffnungszeiten auch im Sommer

Berlin: Schwimmhalle Helmut Behrendt |

Marzahn-Hellersdorf.

Die Berliner Bäderbetriebe sollen die Schwimmhalle „Helmuth Behrendt“ am Helene-Weigel-Platz während der Sommerferien geöffnet halten. Das Bezirksamt soll sich auf Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beim Vorstand der Bäderbetriebe dafür einsetzen. In der Begründung des Antrags der Linken heißt es unter anderem, dass die Schwimmhalle bereits während der Osterferien und weiter im April wegen eines technischen Defekts geschlossen war. Bei wechselhaften Wetter böte die Schwimmhalle eine Alternative für Kinder und Erwachsene. Zudem sei der Bezirk der einzige in Berlin ohne Freibad.