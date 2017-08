Rennen mit „fetten Reifen“

Marzahn.

Der Radklub Deutschland veranstaltet am Sonntag, 27. August, ab 12.45 Uhr ein sogenanntes „Fette-Reifen-Rennen“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Die Teilnahme ist nur mit normalen Fahrrädern möglich, nicht mit Rennrädern. Die Räder müssen breiter als 30 Millimeter sein. Die Rennen gehen je nach Altersgruppe über unterschiedliche Distanzen. Start und Ziel sind an der Landsberger Chaussee/Ecke Teupitzer Straße. Die Sieger erhalten Urkunden und Sachpreise. Anmeldung unter Nennung des Namens, Vornamens und des Alters per E-Mail an kidstourberlin@t-online.de oder vor Ort ab 12 Uhr. Mehr Infos auf www.fettereifenrennen.de