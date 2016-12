Spielplätze in Turnhallen

Berlin: Schule am grünen Stadtrand |

Marzahn. Die nächste Gelegenheit zum Toben in einer Sporthalle gibt es am Sonntag, 11. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in der Schule am grünen Stadtrand, Geraer Ring 54. Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren können auch zusammen mit ihren Eltern deren Halle für Sport und Spiel nutzen. Das alles geschieht und Anleitung und Hilfe von ehrenamtlichen Trainern der Aktion „Winterspielplätze“. Die Aktion wird seit 2009 im Stadtteil durchgeführt, um Kindern Möglichkeiten zur gesunden Bewegung bei Winterwetter zu bieten. Mehr Infos bei Marina Bikádi vom Kinderring Berlin unter 93 77 20 52. hari