Marzahn.

Der diesjährige Sportaktionstag im Bürgerpark findet am Sonnabend, 23. September, von 12 bis 17 Uhr statt. Höhepunkt ist wieder der sogenannte Stundenlauf, bei dem Mannschaften Spenden für Vereine, Schulen oder andere Einrichtungen erlaufen. Sie werden von Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften gesponsert. Die Teams bestehen aus mindestens 20 Läufern, die jeweils mindestens 30 Minuten laufen müssen. Einzelläufer können am Lauf teilnehmen, aber keine Spenden erlaufen. Die Registrierung erfolgt um 12 Uhr nahe dem Kinderbad Platsch, Max-Herrmann-Straße 7, wo auch um 14 Uhr der Startschuss fällt. Der Polizeiabschnitt 62 kodiert zudem kostenlos von 13 bis 16 Uhr Fahrräder. Veranstalter des Tages sind das Das Quartiersmanagement Mehrower Allee und das Netzwerk „Sport und Bewegung im Quartier“. Mehr Infos unter30 64 16 44 und per E-Mail an mehrower-allee@weeberpartner.de