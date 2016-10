Sporthallen zum Toben

Berlin: Selma-Lagerlöf-Grundschule |

Marzahn. Die bewegten Winterspielplätze in Marzahn-NordWest starten in diesem Jahr am Sonntag, 6. November von 15 bis 17 Uhr in der Sporthalle der Selma-Lagerlöf-Grundschule, Wörlitzer Straße 31. Kinder und Jugendliche sowie Familien sind willkommen, sich bei Sport und Spiel unter Beaufsichtigung und Anleitung von ehrenamtlichen Trainern auszutoben. Das Angebot besteht bis Ende Februar und findet im Wechsel mit der Schule am grünen Stadtrand, Geraer Ring 54, statt. Das Projekt der bewegten Winterspielplätze gibt es im Stadtteil seit 2009. Mehr Infos bei Marina Bikádi unter 93 77 20 52. hari