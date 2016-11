Vorschläge zur Sportlerehrung

Berlin: Haus des Sports |

Marzahn-Hellersdorf.

Der Bezirkssportbund ruft zur Wahl des Sportlers und der Mannschaft 2016 auf. Darüber hinaus sollen auch Übungsleiter, Kampfrichter, Manager und Helfer aus den Sportvereinen ausgezeichnet werden. Bis Freitag, 18. November, können Vorschläge eingereicht werden. Ab Anfang Dezember bis Mitte Januar 2017 soll die Abstimmung erfolgen. Die Auszeichnung findet am 10. Februar 2017 statt. Alle Sportvereine sind aufgefordert, sich mit Vorschlägen und an der öffentlichen Abstimmung zu beteiligen. Die Vorschläge sind zu senden an den Bezirkssportbund, Eiisenacher Straße 121, 12685 Berlin, oder per E-Mail an bsb-mahe@freenet.de . Mehr Infos unter www.bsb-mahe.de