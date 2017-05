Absagen von Radverleihern

Marzahn-Hellersdorf.

Die Betreiber von Auto- und Fahrradverleihsystemen haben kein Interesse am Bezirk. Das erklärte Verkehrsstadtrat Johannes Martin (CDU) auf eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung. Anlass für die Anfrage war der Start des Fahrradverleihers „Nextbike“ Anfang Mai in Berlin. Laut Martin habe es mehrfach Gespräche des Bezirksamts mit Betreibern gegeben. Alle orientierten sich aus wirtschaftlichen Gründen auf die Innenstadtbezirke. Außerhalb des S-Bahn-Rings ließen sich Verleihnetze nicht dicht genug aufbauen und die Kosten wären zu hoch.