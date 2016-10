Anwohner der Kienbergstraße erwarten wieder einen Markt in der Nähe

Marzahn. Seit der Schließung der Netto-Filiale an der Kienbergstraße müssen Anwohner weit laufen, um Einkäufe zu erledigen. Zwei werben mit Unterschriftslisten für einen Einwohnerantrag an die Bezirksverordnetenversammlung.

Die in dem Antrag gestellte Forderung lautet schlicht: Das Bezirksamt soll helfen, dass an der Kienbergstraße wieder ein Discounter öffnet. Initiatoren sind Bernd Grahe und Sylvia Weber. „Es wohnen hier bereits sehr viele ältere Menschen, die dass mit den Einkäufen so nicht mehr schaffen“, sagt Weber. Viele könnten nicht mehr Auto fahren oder hätten kein eigenes Fahrzeug. Die 47-Jährige kauft für ihre Eltern und ältere Bekannte ein. Sie selbst ist gehbehindert. Weber wandte sich unter anderem an den für Handel zuständigen Stadtrat für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Christian Gräff (CDU). „Von Herrn Gräff habe ich bisher garAntwort bekommen“, erklärt sie.„Wir hätten den Netto an der Stelle gern behalten“, sagt Gräff. Netto wäre auch gern an dem Standort geblieben, aber der Eigentümer des Grundstücks verfolge nach Auslaufen des Vertrags andere Pläne. Er wolle Wohnungen bauen. „Daran können wir ihn nach der Gesetzeslage nicht hindern“, so Gräff weiter.Mit ihrem Einwohnerantrag folgen Grahe und Weber einem Vorschlag von Kristian Ronneburg. Er war in der zu Ende gegangenen Legislaturperiode für Die Linke in der BVV und wurde im September ins Abgeordnetenhaus gewählt. „Wir wollen das Bezirksamt in die Pflicht nehmen, zusammen mit dem Eigentümer zu prüfen, ob nicht wenigstens eine Kombination aus Wohnen und Einkaufen möglich ist“, erläutert er. Sollte das nicht gelingen, könnte er Bezirk auch nach einer alternativen Fläche suchen und dort die Ansiedlung eines Discounters ermöglichen. Grahe und Weber haben Antrag und Unterschriftenlisten in die Postkästen im Kiez verteilt. Bis Mitte Oktober waren über 100 Unterschriften eingegangen. 1000 werden für einen Einwohnerantrag gebraucht. Ausgefüllte Listen können bei Bernd Grahe, Kienbergstraße 28, in den Briefkasten gesteckt werden. Unterschriften können Einwohner des Bezirks auch im Wahlkreisbüro der Abgeordneten Manuela Schmidt (Die Linke), Helene-Weigel-Platz 7, im BVV-Fraktionsbüro der Partei, Helene-Weigel-Platz 8, und im Kreisbüro, Henny-Porten-Straße 10-12, leisten.