Aus Kaiser’s wird Rewe

Marzahn-Hellersdorf.

Alle Kaiser’s-Märkte im Bezirk werden von der Rewe-Gruppe übernommen. Das sieht die Vereinbarung vor, die von den Konkurrenten Edeka und Rewe unterschrieben wurde. Danach teilen sich die beiden Unternehmen die Filialen von Kaiser’s in Deutschland. Die fünf Filialen im Bezirk befinden sich am Helene-Weigel-Platz und an der Allee der Kosmonauten 192 in Marzahn, an der Oberfeldstraße 138 in Biesdorf, an der Neuen Grottkauer Straße 23 in Hellersdorf und an der Straße Alt-Kaulsdorf 64 in Kaulsdorf. Bestandteil der Vereinbarung ist auch, dass die Mitarbeiter übernommen werden und eine fünfjährige Garantie für ihren Arbeitsplatz erhalten.