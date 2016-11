Berlin - Bedeutung als Business-Stadt innerhalb Deutschlands und Weltweit

Berlin, die Geburtsstätte großer Namen

Chinesische Geschäftsreisende im Zufluss

Von Berlin, über Frankfurt, bis nach München

Berlin international

Business in Berlin?

Viele Großunternehmen erlebten ihre Gründung in Berlin. Dazu zählen unter anderen internationale Namen, wie Siemens, Lufthansa, Deutsche Bank oder Edeka. Auch war bis zum zweiten Weltkrieg der Hauptsitz der großen Banken Deutschlands innerhalb Berlins Bankenviertel. Die Historie des letzten Jahrhunderts hat die Wirtschaft Berlins und ihre Bedeutung innerhalb Deutschlands stark geprägt. So hat sich Berlin nach dem Mauerfall zu einer Dienstleistungsstadt entwickelt, die insbesondere in den letzten Jahren einen Tourismus-Ansturm erlebt hat.Geschäftsreisende der Volksrepublik China, die weltweit am meisten für ihre Business-Aufenthalte im Ausland ausgeben, damit sogar mehr als die auf dem zweiten Platz rangierenden USA, haben den Andrang nach Deutschland innerhalb der letzten Jahre vervielfacht. Vor allem profitiert die Hotellerie-Branche, so ein Bericht der Online-Plattform "HRS", innerhalb des "Export-Weltmeisters Deutschland" von dem Zufluss der Chinesen. Die Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Nationen werden stark ausgebaut und die Unternehmen vernetzen sich immer mehr. So trägt auch Berlin ihren Profit aus den Entwicklungen.Wie sieht die Statistik die einzelnen Städte? Am beliebtesten für die chinesischen Geschäftsmänner soll das bayerische Herz München sein. Gefolgt von Deutschlands Bankenstadt, dem Sitz der EZB, Frankfurt am Main, welches den zweitgrößten Andrang erhält. Berlin, auf dem Podium mit Bronze geehrt, erhält immerhin die drittmeisten Besuche.Auch wenn ein dritter Platz eher ein bescheidenes Ergebnis für eine Hauptstadt ist, so kann man durchaus mit Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre sagen, dass Berlin immer internationaler wird. Knapp 32.000 ausländische Unternehmen finden ihren Sitz in Berlin. Ob Polen, Italien oder die Türkei, speziell diese Länder halten zahlreiche Geschäftsbeziehungen zu Berlin inne, welche die Stellung der Stadt auf dem internationalen Parkett bekräftigen und in Zukunft weiter bekräftigen sollen.Was sagt die Glaskugel?Experten halten Berlin für eine der zukunftsfähigsten Metropolen weltweit. Allerdings nicht im wirtschaftlichen Sektor, sondern viel mehr im politischen und kulturellen Bereich. Die wirtschaftliche Bedeutung innerhalb der Welt bleibt verhältnismäßig gering. Auf internationalem Boden mithalten kann Berlin wohl auch in naher Zukunft nicht mit Städten, wie etwa London oder New York.Auf die Frage, ob es wirtschaftlich gut läuft in Deutschland und in Berlin, kann man aktuell mit einem klaren "Ja" antworten. Dass Berlin jedoch trotz Hauptstadtfunktion und höchster Einwohnerzahl Deutschlands eben nicht das Wirtschaftszentrum des Landes ist, hat auch den Einfluss, dass die schöne Millionenstadt auf internationalem Boden den Kürzeren ziehen muss. Die Business-Reisen haben sich besonders seitens der chinesischen Geschäftsleute vervielfacht, Unternehmen expandieren gerne nach Berlin, doch die Bedeutsamkeit als nationale, wie auch internationale Business-Stadt ist relativ gering. So bleibt Berlin Deutschlands Kultur- und Politikzentrum, als Business-Stadt fehlt es ihr noch einiges bis zur Spitze der Tabelle.Bild: pixabay.com - CC0 Public Domain