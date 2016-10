Eine Lüge

Wir erwarteten ein DHL Paket am 11.10. am Glambecker Ring und verfolgten dessen Verlauf im Internet. Verladung des Paketes in der Packstation 09:15 Uhr. Um 14:49 Uhr stand dann auf der Internwtseite, der Empfänger hat die Annahme verweigert. Bei uns hat während fünf einhalb Stunden kein Zusteller geklingelt. Im Hause waren 9 von 17 Mietparteien anwesend, alle hätten das Paket angenommen. Klingelanlage und elektronischer Türöffner sind nicht gestört. Der Zusteller hat einfach gelogen. Eine Beschwerde bei der Deutschen Post abzusetzen ist recht schwierig, wir haben es geschafft und warten auf Antwort.

Gefällt mir

0