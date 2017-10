Lidl

Berlin: Lidl | Lidl, Allee der Kosmonauten 141 A, 12681 Berlin, Mo-Sa 8-21 Uhr



Die Filiale wurde in den vergangenen Wochen großmodernisiert und öffnete am 12. Oktober wieder ihre Türen.



