Tourismusmesse am 26. März

Der Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis (MHWK) will einem breiteren Publikum Tourismus- und Freizeitangebote in Marzahn-Hellersdorf vorstellen. Dazu findet ein Tag der offenen Tür von Tourismusanbietern am 26. März in Marzahn-Hellersdorf statt. Der MHWK ruft Unternehmer aus dem Bezirk auf, sich am Tag der offenen Tür zu beteiligen. Die Anmeldung ist mit kurzer Beschreibung der Angebote, Ansprechpartner, Infos im Internet, Telefonkontakt und ein oder mehreren Fotos von den Angeboten per E-Mail an info@mhwk.de zu senden. Mehr Infos unter www.mhwk.de