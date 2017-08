Bezirk treibt Schulneubauten voran: MEB an Papageno-Grundschule fertig

Mitte.Am 4. September startet nach sechseinhalb Wochen Sommerferien das neue Schuljahr. An mehreren Schulstandorten im Bezirk wurde in dieser Zeit gebaut, um die Kapazität an Schulplätzen zu erhöhen.

An der Papageno-Grundschule an der Bergstraße wurde inzwischen der erste MEB (Modularer Ergänzungsbau) fertiggestellt. Dieser kann ab Beginn des neuen Schuljahres durch die Schüler genutzt werden. Rechtzeitig zu Schuljahresbeginn erhält zudem die Charlotte-Pfeffer-Schule an der Berolinastraße zwei zusätzliche „Schulraum-Container“, um weitere Schüler aufnehmen zu können.Die Bauarbeiten an anderen Standorten sind derweil noch nicht so weit fortgeschritten. An der Boyenstraße wird derzeit ein weiterer MEB errichtet. Dieser wird „leider erst einige Wochen später fertig“, teilte Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) auf Anfrage der Berliner Woche mit. Damit werden dann weitere Kapazitäten geschaffen. Zunächst wird der MEB nach Fertigstellung von der Humboldthain-Grundschule genutzt werden. In ein paar Jahren wird an der Boyenstraße jedoch zusätzlich eine komplett neue Schule entstehen.An der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule wird derzeit ebenfalls ein neuer MEB errichtet. Die Fertigstellung soll im vierten Quartal 2018 erfolgen. Außerdem sind im kommenden Jahr Ergänzungsbauten an der Möwensee-Grundschule und der Gustav-Falke-Grundschule geplant. Die Bauarbeiten an beiden Standorten haben allerdings noch nicht begonnen.Der Bezirk bereitet sich mit den Neubauten auf die laut Schulentwicklungsplan weiter ansteigen Schülerzahlen vor.