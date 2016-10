DKB Grund Themenabend "Privater Immobilienverkauf"

Berlin: DKB Grund GmbH, Büro Berlin |

Lassen Sie uns beim DKB Grund Themenabend in Berlin gemeinsam rund um den Immobilienverkauf diskutieren. Uns ist bewusst, dass Sie als Eigentümer oft eine besondere Beziehung zu Ihrer Immobilie haben – aus diesem Grund stehen Ihre individuellen Bedürfnisse bei uns im Mittelpunkt!



- Informieren Sie sich rund um den Verkauf von Immobilien bei einem interessanten Fachvortrag.



- Profitieren Sie von dem Know-how unserer Experten bei anschließender Diskussionsrunde.



- Nutzen Sie den Themenabend für ein persönliches Gespräch mit unseren Immobilienspezialisten vor Ort.



Neugierig? Dann melden Sie sich noch heute kostenfrei an, wenn Sie am Themenabend in Berlin teilnehmen möchten – alle Besucher und Interessenten sind herzlich willkommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Infoline: 030 12030 7641 E-Mail: dkb-grund.berlin@dkb.de

www.dkb-grund.de