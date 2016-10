Exkursion "Effiziente Lichtkonzepte in allen Größen und Formen"

Von der einzelnen Laterne bis zur Konzerthausbeleuchtung

Alles leuchtet: Gerade in der kalten Jahreszeit steigt der Strombedarf für Beleuchtungszwecke immens an. Hier gilt es, die Qualitätssteigerung von Beleuchtung mit der Reduzierung des Strombedarfs bei gleichzeitiger Kostenreduzierung zu verbinden. Mit innovativen Lichtkonzepten auf Basis von LED-Technologien lassen sich hier enorme Einsparpotentiale heben, die sich oft in wenigen Jahren amortisiert haben.



Die Licht-Tour des Berliner ImpulsE-Programms im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt führt aus unterschiedlicher Perspektive in das Thema ein und zeigt leuchtende Beispiele innovativer Technologien und erfolgreicher Umsetzung von Beleuchtungskonzepten.Los geht's im Herzen Berlins mit einem wahren Juwel: Das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ist eine wertvolle Landmarke und als große Bühne des Landes ein wahrer Energiefresser, gerade auch in Sachen Beleuchtung. Vor einigen Jahren wurde das Haus bereits umfassend saniert und mit einem neuen Energiekonzept ausgestattet – wenige Jahre später kehrt eine ImpulsE-Tour im Rahmen der Aktionswoche zurück, um das neue Lichtkonzept unter die Lupe zu nehmen und sich fachkundig erläutern zu lassen.Nach einer kurzen Busfahrt durch die Stadt geht es dann etwas weiter südlich – am Technikmuseum – auf Licht-Spurensuche am LED-Laufsteg. Dieses Areal wurde im letzten Jahr mit Unterstützung unterschiedlichster Partner aus Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft neu geschaffen, um die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von LED-Technologie zu demonstrieren. Auch hier erwartet die Teilnehmer*innen eine fachkundige Führung.Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Webseite aber notwendig.Die Tour findet statt im Rahmen der Aktionswoche "Berlin spart Energie" 2016. Auf der Webseite der Aktionswoche finden Sie viele ähnliche Touren und Veranstaltungen vom 7. bis zum 12. November. Anmeldungen sind kostenfrei möglich.