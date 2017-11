Hausbaumesse - Das eigene Haus & Energie

Das eigene Haus & Energie ist die Messe für Hausbau-Interessenten in Berlin und Brandenburg. Über 100 Aussteller stellen sich am 27.01.2018 und 28.01.2018 jeweils von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr vor. Veranstaltungsort der Immobilienmesse ist das Palazzo Italia Unter den Linden 10 in Berlin Mitte.



Messebesucher dürfen sich auf tausende Hausangebote sowie Baugrundstücke, Immobilienfinanzierungen und Leistungen rund um energieeffizientes Bauen freuen. Ein umfassendes Vortragsprogramm informiert fachlich und neutral u. a. zum Bauvertragsrecht, zum Grundstückserwerb und zur Analyse von Hausbau-Angeboten. Partner der Vortragsreihe ist der Bauherren-Schutzbund e.V.



In der Umgebung des Messegeländes sind zahlreiche Parkplätze zu finden. Vom S-Bahnhof und U-Bahnhof Friedrichstraße ist die Messe zu Fuß zu erreichen. Die Busse 100, 147 und 200 halten vor dem Messegebäude an der Station Unter den Linden / Friedrichstraße.