Nichts geht mehr: Staufalle: Chausseestraße wird Einbahnstraße / BVG saniert bis April U 6-Tunnel

Mitte. Mit einem halben Jahr Verspätung startet am 31. Oktober die Tunnelsanierung auf der nördlichen Chausseestraße. Für die Anwohner bedeutet das mehr als ein halbes Jahr Dauerstress.

In der Chausseestraße zu wohnen ist etwas für Leute mit starken Nerven. Hier lärmt es den ganzen Tag; überall bohren, hämmern und sägen Bauleute hinter Absperrungen. Östlich der Straße wird ein Bau nach dem anderen aus dem Boden gestampft; gegenüber ackern die Bautrupps seit Jahren in der neuen BND-Geheimdienstburg. Für Autofahrer geht auf der nördlichen Chausseestraße ab der Kreuzung Invalidenstraße schon lange nicht viel.Das Stauchaos wird ab dem 31. Oktober noch schlimmer: Die BVG buddelt auf der gesamten Länge der BND-Baustelle zwischen Habersaath- und Wöhlertstraße die Straße auf und erneuert die Außendichtung der darunter liegenden U-Bahn-Tunnel. Wie BVG-Sprecher Markus Falkner sagt, werden die Arbeiten bis Ende April 2017 abschnittsweise durchgeführt. Für die Anwohner wird es für mindestens sieben Monate keinen einzigen Parkplatz mehr in dem Bauabschnitt auf der Chausseestraße geben. Die Bautrupps werden werktags von 7 bis 19 Uhr den Beton aufsägen, die alten Dichtungen abfräsen und neue einbauen.Die Straße wird zwischen Wöhlert- und Habersaathstraße in südlicher Richtung zur Einbahnstraße. Je nach Baufortschritt wird die Verkehrsführung geändert. Wie die BVG mitteilt, sollen die Zugänge zum U-Bahnhof Schwartzkopffstraße während der gesamten Bauzeit offen bleiben. Weil sich die Fußgängerführungen zum U-Bahn-Eingang ab und an ändern, „müssen die Zugänge wechselseitig für kurze Zeit gesperrt werden“, heißt es in der Anwohnerinformation, die jetzt zum zweiten Mal im Kiez verteilt wurde. Denn die Großbaustelle sollte bereits am 18. April starten. Doch die Verkehrslenkung Berlin (VLB) hatte die Baustelle bisher wegen „unvollständiger Unterlagen“ nicht genehmigt. Wer von Mitte die Chausseestraße in Richtung Wedding nutzt, muss zukünftig eine Umleitung über Zinnowitzer Straße, Gartenstraße und Liesenstraße fahren. Auch der Nachtbus N6 wird über die Boyenstraße und Habersaathstraße umgeleitet.