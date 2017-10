Stadtentwicklung in Mitte

Mitte.

Das jährlich erscheinende Heft „Henselmann – Beiträge zu Wohnungsbau und Stadtentwicklung in Berlin“, das von der Hermann-Henselmann-Stiftung herausgegeben wird, hat diesmal die Berliner Mitte als Schwerpunktthema. Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) erläutert in der Titelgeschichte die Neuausrichtung der Berliner Stadtdebatte. Ein weiteres Thema ist die Frage, ob die Zentral- und Landesbibliothek in die Berliner Mitte gehört. Thomas Flierl, Vorstandsvorsitzender der Hermann-Henselmann-Stiftung, plädiert dafür, die Bibliothek im Marx-Engels-Forum unterzubringen. Weitere Themen sind das umstrittene Einheitsdenkmal und die Verkehrsplanung in der Berliner Mitte. Mehr unter www.hermann-henselmann-stiftung.de