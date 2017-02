Wohnen an der Volksbühne: Richtfest für WBM-Neubau im Scheunenviertel

Mitte. Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) hat in der Almstadtstraße 45/47 Richtfest für einen Neubau gefeiert.

Perfekte Lage, ruhig und doch mittendrin: Der WBM-Neubau in der Almstadtstraße hinter dem Schendelpark ist keine schlechte Wohnadresse. Wenige Meter von der Volksbühne entfernt steht der Neubau in einer Wohnstraße. Das Haus im Scheunenviertel ist ein Lückenschluss zwischen einem DDR-Plattenbau und einem Altbau. An der Stelle stand ein zweigeschossiges Heizhaus mir riesigem Schornstein, das nicht mehr benötigt und abgerissen wurde. Der Neubau nach Plänen der des Büros Pötting Architekten passt sich an die benachbarten Gebäude an. Alle 24 Mietwohnungen verfügen über einen Balkon und entstehen überwiegend barrierefrei.Wie die WBM mitteilt, wurde im Rahmen des WBM-Konzepts "Grün" besonderer Wert auf die Außenanlagen gelegt. So entsteht ein grüner Innenhof mit Spielplatz. Im Sommer können die Mieter ihre Wohnungen beziehen.In dem Haus gibt es elf Ein-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 34 Quadratmetern, zehn Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 55 Quadratmetern, eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 93 Quadratmetern und zwei Fünf-Zimmer-Wohnungen mit 114 Quadratmetern Fläche. Im Erdgeschoss sind zwei Läden geplant.„Ob über 1000 Wohnungen in der Wasserstadt Oberhavel oder 24 Wohnungen mitten im Zentrum Berlin – die WBM setzt gezielt auf viele Bausteine, um die gemeinsam mit dem Berliner Senat vereinbarten Ziele für den Wohnungsbau zu erreichen“, sagte WBM-Geschäftsführer Jan Robert Kowalewski beim Richtfest.Die WBM will bis 2026 ihren Wohnungsbestand um rund 10 000 Wohnungen durch Neubau und Zukauf erhöhen. Der erste Neubau der WBM-Neubauoffensive, die „Gärtnerei“ mit 41 Mietwohnungen in Friedrichshain, wurde im Dezember 2015 fertiggestellt. In den Neubauten „Alte Schlosserei“, im Wohnquartier Schmidstraße und in der Heidelberger Straße werden bis Mitte 2017 rund 360 Wohnungen fertig. Mehr als 1200 Wohnungen befinden sich derzeit im Bau.