38. Salon der Sprachen / Prof. Dr. Hasan Coşkun „Lernspiele im Sprachunterricht am Beispiel des Wasser-Spiels“

38. Salon der Sprachen

am Dienstag, den 14. März 2017 um 19.00 Uhr Eintritt frei!



Prof. Dr. Hasan Coşkun



„Lernspiele im Sprachunterricht am Beispiel des Wasser-Spiels“



Wie motiviert man Kinder zum Erwerb von Fremdsprachen und verbessert gleichzeitig die Qualität des Sprachunterrichts? Die Antwort von Prof. Dr. Hasan Coşkun: durch Lernspiele. Sie fördern den Spaß am Sprachlernprozess und Sprechhemmungen werden spielerisch überwunden. Seit Jahren entwickelt Prof. Dr. Coşkun in Zusammenarbeit mit deutschen Lehrern solche Lernspiele und Materialien für einen handlungsorientierten Sprachunterricht in der Türkei. Prof. Dr. Coşkun gibt Einblicke in seine Arbeit und erklärt die Funktionsweise und Bedeutung von Lernspielen amBeispiel des „Wasser-Spiels“.Seien Sie herzlich eingeladen zu einem Spieleabend der etwas anderen Art!KREATIVHAUS e. V. Berlin-MitteFischerinsel 310179 BerlinTel.: 030 / 23 80 91 3Kontakt@kreativhaus-tpz.dewww.kreativhaus-berlin.de