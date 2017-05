Ausstellung über Heinz Sielmann

Berlin: Naturkundemuseum |

Mitte. Am 2. Juni wird im Naturkundemuseum in der Invalidenstrasse 43 zum Auftakt des Heinz-Sielmann-Jubiläumsjahres und zu Ehren seines 100. Geburtstages die Sonderausstellung "Sielmann!" eröffnet. Gemeinsam mit der Heinz Sielmann Stiftung wird in einer spannenden Inszenierung nicht nur auf die Person des 2006 verstorbenen Tierfilmers Heinz Sielmann eingegangen, sondern es werden Landschaften in Deutschland vorgestellt, in denen die Heinz Sielmann Stiftung aktiv ist. Gezeigt werden vor allem Tiere, die auf besondere Weise für diese Landschaften stehen. Die Ausstellung spiegelt das Leitbild von Heinz Sielmann wider: "Nur wer die Natur kennt und liebt, wird sie schützen". Die Ausstellung bleibt bis 5. November. DJ